Kuruluş Osman sezon finali 2. fragman izle! "Herkes bilsin hür bir beylik olduğumuzu" ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, bu hafta sezon finaliyle ekranlara veda edecek. Sezon finali bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Osman Bey'in "Bu topraklardaki herkes hürdür" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 130. bölüm 2. fragman...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Önümüzdeki hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek olan diziden yeni fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Osman bey ordusuyla savaşmaya hazırlanıyor. İmparator Andronikos ile görüşüp ordu isteyen Tekfur Valens ile Osman Bey karşı karşıya gelecek. Bu savaştan kim galip gelecek? Osman Bey’in "Herkes bilsin hür bir beylik olduğumuzu" sözleri ekranlara damga vuracak. İşte sezon finali 2. fragman...