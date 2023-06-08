Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.
Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı tarihi dizi son bölümüyle büyük heyecan yaratmıştı. Önümüzdeki hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek olan diziden yeni fragman geldi.
Yeni bölümde neler olacak?
Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. İmparator Andronikos’dan büyük bir ordu ister.
Osman Bey kurulan Bizans Ordusu’na karşı kendi ordusunu kuracaktır. Tekfur Valens ile Osman Bey’in büyük karşılaşması sonunda gerçekleşecektir. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...