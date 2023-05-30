Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? İşte sezon finali tarihi ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman ne zaman final yapacak? İşte merak edilenler...

İlk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Kuruluş Osman dizisinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturuyor. Senaryosunu ise Mehmet Bozdağ kaleme alıyor. Tarih ve aksiyon yapımı dizi, 4. sezonuyla her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berik Aitzhanov, Deniz Barut gibi isimler yer alıyor. Kanallarda yavaş yavaş yaz dizilerinin çıkmasıyla sezon dizilerinin final tarihleri merak edilen konular arasında. Kuruluş Osman dizisinin de ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? İşte detaylar... Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? ATV’nin sevilen dizisinin 130. bölümünde sezon finali yapacağı, Eylül ayında ekranlara geri döneceği söyleniyor.