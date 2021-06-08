Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Reyting rekortmeni diziye veda...

Savaş sahneleriyle reyting rekorları kıran fenomen dizi Kuruluş Osman, sezon finaline hazırlanıyor. Peki Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? İşte tarihi..

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi seyirciler tarafından heyecanla izlenmeye devam ediyor.

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Basalak'ın başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonuyla da yakından takip ediliyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Kuruluş Osman sezon finali ne zaman 2021? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kuruluş Osman ne zaman final olacak? Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? araştırılıyor.

Peki Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? İşte detaylar..

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Burak Özçivit, diziyle ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Çok güzel bir ikinci sezon geçirdik. Üçüncü sezonu çok merak ediyorum' demişti.

Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu. Çarşamba akşamlarına damga vuran sevilen dizi Kuruluş Osman 64. bölümde sezon arası verecek.