Euro
10.4768
-0.27%
Dolar
8.6007
-0.14%
Altın
523.9
-0.39%
Borsa
1.451
0.29%
Bitcoin
282.914
-10.36%
EXEN Coin
34.96
0.14%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Reyting rekortmeni diziye veda...

    Savaş sahneleriyle reyting rekorları kıran fenomen dizi Kuruluş Osman, sezon finaline hazırlanıyor. Peki Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? İşte tarihi..
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Reyting rekortmeni diziye veda...

    ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi seyirciler tarafından heyecanla izlenmeye devam ediyor.

    Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Basalak'ın başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonuyla da yakından takip ediliyor.

    Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Kuruluş Osman sezon finali ne zaman 2021? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kuruluş Osman ne zaman final olacak? Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? araştırılıyor.

    Peki Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? İşte detaylar..

    KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Burak Özçivit, diziyle ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Çok güzel bir ikinci sezon geçirdik. Üçüncü sezonu çok merak ediyorum' demişti.

    Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu. Çarşamba akşamlarına damga vuran sevilen dizi Kuruluş Osman 64. bölümde sezon arası verecek.

    Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Reyting rekortmeni diziye veda... #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir