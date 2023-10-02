Bozdağ Film'in imzasını taşıyan ve ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor.
Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, nefes kesen aksiyon sahneleri ve tarihi dokusuyla izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyor.
Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ üstleniyor.
14 Haziran’da sezon finaliyle ekranlara veda eden dizi, 5. sezonuyla geri dönüyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği yeni bölüm için geri sayım başladı.
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonundan 2. fragman geldi. Yunus Emre detayı büyük ilgi gördü. İşte yeni fragman...
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman için nefesler tutuldu. Dizinin ilk bölümü 4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.