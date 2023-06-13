Kuruluş Osman'da büyük kriz! O oyuncu diziyi bir kalemde sildi... Ayrılık ses getirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, reyting rekorları kırıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizinin başrolünde ise Burak Özçivit yer alıyor.
Burak Özçivit ve Özge Törer'in yer aldığı dizide kısa çaplı bir kriz yaşandı.
Diziyle el sıkıştığı günden beri projenin 5 sezon sürmesi üzerine plan yapan başrol oyuncusu Burak Özçivit‘in ise geçtiğimiz günlerdeki hareketi olay oldu.
Takipten çıktı
Burak Özçivit instagram sayfasından hem dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ‘ı, hem de dizinin resmi adresini takipten çıktı. Ünlü oyuncunun diziye ait fotoğrafları kaldırması da dikkat çekti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; bu davranışının sebebi merak konusu olan Özçivit’in final bölüm senaryosu yüzünden sinirlendiği öğrenildi.
Kulislerde konuşulan iddialara göre ünlü oyuncu senaryoda kendisinin geri planda kaldığı kilit bir sahneden rahatsız oldu ve öfkelenip sosyal medyada yapımcıyı takipten çıktı.
Yaşanan kriz senaryoda değişiklik yapılmasının ardından çözüldü. Burak Özçivit daha sonra takipten çıktığı hesapları yeniden listesine ekledi.