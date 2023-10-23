Kuruluş Osman'da büyük kriz! O oyuncu veda ediyor... İzleyenler gözyaşlarına boğulacak ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son fragmanından sonra sosyal medyada ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başladı.

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ensonhaber.com

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Dünyanın birçok ülkesinde de severek izlenilen dizi her geçen gün başarısını da artırıyor.

Bu seneye yenilenen oyuncu kadrosuyla başlayan dizinin son fragmanı ise izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Yayınlanan fragmanda Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in okla vurulduğu görüldü. Bunun üzerine ise sosyal medyada "ayrılık" iddiaları dolaşmaya başladı.

Orhan Bey'e ne olacak?

Fragmanda Orhan Bey'iin okla vurulduğu görüldü ancak diziden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik net bir açıklama yok.

Osman Bey'den sonra beyliği Orhan Bey'in devralması üzerine ise karakterin diziden ayrılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor diyebiliriz.

Ancak seyircinin net bilgilere, dizinin ilerleyen bölümlerinde ulaşma şansı olacak.