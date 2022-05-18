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    Kuruluş Osman'da sarsan ayrılık! Tarihin acı gerçeği, seyri değiştirecek...

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Gündüz Bey'in akıbetine tarih ışık tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 16:56
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    Kuruluş Osman'da sarsan ayrılık! Tarihin acı gerçeği, seyri değiştirecek...

    ATV ekranlarında 3 sezondur soluksuz devam eden Kuruluş Osman dizisi, reytinglerdeki başarısını elinden bırakmadı.

    Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, her bölümde heyecanlı anlara sahne oluyor.

    94. bölümüyle 18 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan dizide, seyircileri şoke edecek bir veda söz konusu.

    Gündüz Alp'in ölümü

    Fragmanda İnegöl Fethi sırasında yaralanıp düşen Kuruluş Osman Gündüz Bey'in ölümü tarihte araştırılmaya başladı.

    Nefes kesen tanıtımda Osman Bey ve ordusunun İnegöl Kalesi'nin kapılarını kırarak içeri girdiği ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirdiği görüldü.

    Kale surlarında Bizans askerleriyle çarpışan Gündüz Bey ise ağır yaralar alarak şehit oluyor.

    Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin ağabeyi Gündüz Alp'e hayat veren Emre Basalak, dizinin kadrosundan ayrılıyor.

     

    Kuruluş Osman da sarsan ayrılık! Tarihin acı gerçeği, seyri değiştirecek... #1

    Kuruluş Osman da sarsan ayrılık! Tarihin acı gerçeği, seyri değiştirecek... #2


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