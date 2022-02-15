Kuruluş Osman'dan ayrıldı, Tolga Sarıtaş'lı Baba dizisine katıldı! O isim diziye entrika katacak

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Targun Hatun karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

İlk tanıtımı ve güçlü kadrosuyla herkesin ilgisini çeken dizi, sosyal medyanın gündemine oturmayı da başarmıştı.

Etkileyici bir aile dramasını ekrana taşıyacak olan diziden izleyicileri sevindirecek bir transfer haberi geldi. Heyecanla beklenen dizinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT BABA'DA

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Targun Hatun karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Zeynep Tuğçe Bayat, Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu edinen dizide Servet'in ikinci eşi Şahika Saruhanlı karakterine hayat verecek.

Şahika Saruhanlı, frapan ve çekici bir kadındır. Çocukluğunda paranın yokluğunu çok hissettiği için maddiyat onun için önemlidir. Nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir.