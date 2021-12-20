Kuruluş Osman'ı birbirine katmıştı! O isim Tolga Sarıtaş'lı Baba dizisiyle dönüyor

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Baba, bomba bir transfere imza attı. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, Baba'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan Ay Yapım imzalı dizi, bomba bir transfere imza attı.

KURULUŞ OSMAN'IN YILDIZI DÖNÜYOR

Son olarak ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Targun Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkan ve ajan olarak obaya sızan Zeynep Tuğçe Bayat, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, büyük bir merakla beklenen dizinin kadrosunda Zeynep Tuğçe Bayat'ın yanı sıra Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu ve Nihan Okutucu da yer alıyor.