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    Kuruluş Osman'ın Aygül'ü havuza girdi, köpük banyosu yaptı! 'Cerkutay çıldıracak'

    Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, Instagram'ı kasıp kavurdu. Havuzda poz veren güzel oyuncu, akılları baştan aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 16:48
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    Kuruluş Osman'ın Aygül'ü havuza girdi, köpük banyosu yaptı! 'Cerkutay çıldıracak'

    ATV ekranlarının reytign rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

    Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi tarihe ışık tutarken, oyuncuları da seyirciler tarafından yakından takip ediliyor.

    Çarşamba akşamları yeni bölümü yayınlanan Kuruluş Osman'da hayat verdiği "Aygül Hatun" karakteriyle Buse Arslan seyircilerin ilgi odağı oldu.

    "Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan Buse Arslan, performansı kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor.

    Havuzdan poz verdi

    Sosyal medyadaki kareleriyle görenleri kendine hayran bırakan güzel oyuncu, havuz başına geçti.

    O anları Instagram'dan paylaşan Buse Arslan, ardından köpük dolu havuza girdi.

    Eğlenceri karelerini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, beğenileri kaptı.

    Bikinisiyle köpükler içinde kalan Buse Arslan'a takipçilerinden, "Çok güzelsin", "Asi kadın", "Cerkutay görmesin" yorumları geldi.

    İşte Kuruluş Osman'ın Aygül'ünden cesur kareler...

    Kuruluş Osman ın Aygül ü havuza girdi, köpük banyosu yaptı! Cerkutay çıldıracak #1

    Kuruluş Osman ın Aygül ü havuza girdi, köpük banyosu yaptı! Cerkutay çıldıracak #2

    Kuruluş Osman ın Aygül ü havuza girdi, köpük banyosu yaptı! Cerkutay çıldıracak #3

    Kuruluş Osman ın Aygül ü havuza girdi, köpük banyosu yaptı! Cerkutay çıldıracak #4


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