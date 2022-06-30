Kuruluş Osman'ın Aygül'ü mini elbisesiyle fena frikik verdi... 'Seni böyle obaya almazlar'

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü mini elbisesiyle fena frikik verdi... 'Seni böyle obaya almazlar'

Kuruluş Osman dizisinde Aygül'e hayat veren Buse Arslan, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Arslan'ın güzelliği ve mini elbisesi ise sosyal medyayı salladı.

29 Aralık 1992 İstanbul'da dünyaya gelen Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Arslan bu üniversitenin ardından, adir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

İlk oyunculuk kariyerine Benim Hala Umudum Var dizisi ile başlayan Buse Arslan, 2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandırdı ve ünlendi.

Bu karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Arslan'ın asıl tanınması ise Kuruluş Osman sayesinde oldu.

Kuruluş Osman dizisinde Aygül'e hayat veren Buse Arslan, başarılı oyunculuk performansı ile akıllara kazındı.

Gelecek sezon dizide geleceği belli olmayan ve herkesi merakta bırakan oyuncu, şu sıralar tatilin keyfini sürüyor.

Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Arslan, son paylaştığı pozlarla sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Buse Arslan'dan fizik şov

Tatilden çektirdiği kareleri paylaşan ve keyfi yerinde olan Buse Arslan, mini elbisesiyle büyüledi.

Doğallığı ve kusursuz fiziği ile yorum ve beğeni alan Arslan, sosyal medyasını yaz aylarında da aktif kullanıyor.

Arslan'ı mini elbiseli pozuna, "Seni yiyeceğim, bu güzelliği görmeye dayanamam" , "Benim güzelim" , "Allah'ım deliricem" , "Asıl biz gözlerimizi senden alamıyoruz buseeee" tarzında yorumlar peş peşe geldi.