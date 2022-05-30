Kuruluş Osman'ın Aygül'ü omuzlarını açıkta bırakan bluzuyla sosyal medyayı yıktı! Yemyeşil gözleriyle büyüledi

Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Omuzlarını açıkta bırakan bluzuyla poz veren Arslan, yemyeşil gözleriyle hayran bıraktı.

Oyunculuk kariyerine ilk kez Benim Hala Umudum Var dizisiyle adım atan Buse Arslan, Kocamın Ailesi dizisinde hayat verdiği Gülay Ar karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra Kocaman Ailem dizisinde boy gösteren Buse Arslan, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde rol alıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizide Aygül Hatun karakterini canlandıran Buse Arslan, oyunculuk performansıyla beğeni topluyor.

Asi bir Kayı kızını canlandıran Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Yemyeşil gözleriyle büyüledi

Kuuruluş Osman ile kariyerinin zirvesini yaşayan Buse Arslan, omuzlarını açıkta bırakan bluzuyla poz verdi.

Doğal güzelliği ve yemyeşil gözleriyle kendine hayran bırakan Arslan'ın paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Güzel oyuncunun pozuna beğeni yağarken, ''Isırıcağım ama ya'', ''Bu ne güzellik böyle'', ''Yaktın be Arslan'' gibi yorumlar yapıldı.