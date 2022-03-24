Kuruluş Osman'ın Aygül'ü simsiyah göğüs dekolteli elbisesiyle yıktı geçti! Diziyle alakası yokmuş...

Kuruluş Osman dizisinde yer alan ve Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Güzelliği ile ezber bozan ünlü ismin hayranları, bolca iltifat yağdırdı.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, ATV ekranlarında yayınlanıyor.

TRT 1 ekranlarında 5 sezon süren Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizinin başrollerini; Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy paylaşıyor.

Burak Özçivit'in "Osman Bey'e" hayat verdiği dizide yer alan Buse Arslan, güçlü bir kayı kızı olan Aygül'ü canlandırıyor.

29 Aralık 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve FOX ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisi ile tanınan Arslan, oyunculuğu ile göz dolduruyor.

Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında yer aldığı Benim Hala Umudum Var isimli dizide başlayan Arslan, tanınırlığını Kuruluş Osman sayesinde artırdı.

Hırçın ancak oldukça fedakar olan Aygül'e hayat veren Arslan, sosyal medya üzerinden ise siyah elbiseli bir karesini paylaştı ve gündem oldu.

BUSE ARSLAN ŞOV YAPTI

2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandıran Buse Arslan, hayatımıza iyiden iyiye girdi.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan güzel oyuncu, özel hayatıyla değil kariyeri ile gündem oluyor.

Güzelliği ve oyunculuğu sayesinde sevilen Buse Arslan, sosyal medyadan siyah göğüs dekolteli bir karesini paylaştı.

Kırmızı rujuyla tamamladığı elbisesi içinde adeta kuğu gibi süzülen güzel isme, hayranlarından yorum geldi. Hayranları Arslan'a, "Bu ne güzellik Kayı kızı" demeyi ihmal etmedi.