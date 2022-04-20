Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u omzunu açıkta bırakan dekolteli bluzuyla mest etti! 'Alev aldı buralar'

Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine hayat veren Açelya Özcan, Instagram'dan paylaştığı son kareleriyle takipçilerini mest etti. Güzelliğiyle ezber bozan Özcan'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Didem Balçın yer alıyor.

Çarşamba akşamlarının zirvesinden inmeyen dizide Dündar Bey'in güzeller güzeli kızı, Gündüz Bey'in biricik eşi Ayşe Hatun karakteri dikkatleri çekiyor.

Ayşe Hatun karakterine ise oyunculuğu ve duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Açelya Özcan hayat veriyor.

Sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir profil çizen Açelya Özcan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kuruluş Osman ile parladı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Açelya Özcan, Şahika Tekand'ın "Stüdyo Oyuncuları" adlı tiyatro okulunda temel oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü'yle ilk sinema deneyimini yaşayan Özcan; Aşkın Halleri, Kiraz Mevsimi, Tutar mı Tutar, Acil Aşk Aranıyor gibi dizilerde boy gösterdi.

Dağ 2 filminde "Nabat" adlı Türkmen kızını oynayarak oyunculuk performansı sergileyen Özcan, Avlu dizisinde dolandırıcı Emel karakteriyle televizyona geri döndü.

Asıl mesleği şarkıcılık olan güzel oyuncu, Avlu'nun final yapmasının ardından Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Duru güzelliğiyle büyüledi

Kuruluş Osman dizisinde güçlü ve otoriter bir kadın olan Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açelya Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan Açelya Özcan, son olarak omuzlarını açıkta bırakan dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Özcan'ın paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.

33 yaşındaki oyuncuya, ''Dizideki halinden eser yok'', ''Alev aldı buralar'', ''Taş mısın mübarek'' gibi yorumlar yapıldı.