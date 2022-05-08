Kuruluş Osman'ın Bala'sı bluzunun düğmelerini açtı, saçlarını dağıttı! 'Osman Bey'in kalbine inecek'

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, son pozuyla adından söz ettirdi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Törer'i görenler, bir kez daha hayran kaldı.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, yeni ve genç yetenekleri de sektöre kazandırdı. Bu isimlerden biri de Özge Törer oldu.

Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, partneri Burak Özçivit ile yakaladıkları uyumla da beğeni topladı.

İlk projesi: Kuruluş Osman

16 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Özge Törer, ilk dizi deneyimini Kuruluş Osman ile yaşadı.

Sakin bir hayat süren ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Törer, birkaç ay öncesine kadar Instagram hesabı bile kullanmıyordu.

Hayranlarının isteklerine karşı koyamayıp hesap açan güzel oyuncu, şimdilerde birbirinden güzel karelerini sosyal medyadan yayınlıyor.

Son paylaşımıyla büyüledi

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Özge Törer, yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Birçok meslektaşının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan Törer, Instagram hesabının hikaye kısmından doğal güzelliğini gözler önüne seren bir fotoğrafını paylaştı.

Yemyeşil gözleri ve yüzünü kaplayan çilleri ile dikkati çeken oyuncu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranları Törer'in paylaşımına, "Osman Bey görse kıskanır", "Bu ne güzellik", ''Osman Bey'in kalbine inecek'' yorumları yaptı.