Kuruluş Osman'ın Bala'sı güzelliğiyle hem obayı hem abayı yaktırdı! "İnanılmaz bir hatunsun" Beşinci sezonuyla ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman'a Bala Hatun karakteriyle Özge Törer damga vuruyor. Törer'in güzelliği, izleyenleri mest ediyor.

ensonhaber.com ATV'nin rekortmen tarih dizisi Kuruluş Osman, beşinci sezona başlangıç yaptı. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Çağrı Şensoy, Özge Törer gibi isimlerin rol aldığı dizi, heyecanlı anlara sahne oluyor. Tarihe ışık tutan Kuruluş Osman'da rol alan Özge Törer, izleyicilerin favorisi arasında. "Bala Hatun" karakterini canlandıran Törer, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle mest ediyor. Oba'nın güzeli Bala Kariyerinin ilk dizisinde yer alan Özge Törer, henüz 25 yaşında ve aslen İzmirli. İzmir güzeli denilen Törer, Instagram hesabındaki paylaşımlarıyla beğeni rekorları kırıyor. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala'sından pozlar...