ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da başrolü Burak Özçivit ile paylaşan Özge Törer, ilk projesi olmasına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Dizide Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Törer, sosyal medyada da ilgi görüyor.
Birbirinden güzel kareleriyle herkesin beğenisini kazanan oyuncu, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor.
Sosyal medya alev aldı
Özge Törer'in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Deri ceketiyle poz veren Törer, takipçilerini adeta mest etti.
İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'den yeni pozlar...