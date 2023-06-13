Kuruluş Osman'ın Bala'sı havuz başına geçti, güzelliğiyle akılları aldı! "Barbie Hatun" Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, son pozuyla adından söz ettirdi.

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, salı akşamları milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, yeni ve genç yetenekleri de sektöre kazandırdı. Bu isimlerden biri de Özge Törer oldu.

Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, partneri Burak Özçivit ile yakaladıkları uyumla da beğeni topluyor.

Barbie Özge

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Özge Törer, yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Törer, Instagram hesabından doğal güzelliğini gözler önüne seren bir fotoğrafını paylaştı.

Havuz başında pembe takımı ile poz veren Özge Törer'i gören "Barbie" yorumunu yaptı.