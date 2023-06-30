Kuruluş Osman'ın Bala'sı havuza girdi, bayramlık pozlar verdi! "Hay Maşallah" Özge Törer'in tatil kareleri, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Takipçileri, güzel oyuncuya binlerce beğeni yağdırdı.

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Özge Törer, izleyicileri ekrana kilitliyor.

"Bala Hatun" karakterini canlandıran Törer, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle mest ediyor.

Şimdilerde tatilin keyfini süren oyuncu, sosyal medyada aktif olmayı ihmal etmiyor.

Bala Hatun'un havuz keyfi

2 milyona yakın takipçisi olan Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer, havuzdan paylaşım yaptı.

Suyun içinde objektif karşısına geçen Törer, peş peşe poz verdi.

Instagram hesabından yayınlanan ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle beğeni topladı.