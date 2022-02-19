Kuruluş Osman'ın Bala'sı kırmızı bacak dekolteli elbisesi ile ortalığı yaktı! 'Aman Osman Bey görmesin'

Kuruluş Osman'ın dikkati çeken güzellerinden Özge Törer, Instagram pozları ile görenlerin aklını başından alıyor. Hem oyunculuğu hem de tavırları ile ilgi gören Törer, kırmızı elbisesiyle büyüledi.

Bozdağ Film imzalı, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman, aksiyon dolu sahnelerle heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizi, her geçen gün reytinglerini artırıyor.

Zirveden inmeyen ve herkesin izlediği projenin başrollerini ise Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy paylaşıyor.

Özge Törer "Bala Hatun" karakterini hayata geçirirken, başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Malhun Hatun" karakterine hayat veriyor.

Törer'in ilk dizisi Kuruluş Osman olurken, genç ve güzel oyuncu Bala Hatun'u başarıyla ve severek canlandırıyor.

Bu rolü sayesinde adını kısa sürede ve hızla duyuran Özge Törer, Instagram'da paylaştığı kareler sayesinde iddiasını ortaya koyuyor.

Genç oyuncunun Instagram karelerini gören hayranları, bolca beğeni ve iltifat dolu yorumlar yapıyor.

ÖZGE TÖRER KIRMZI ELBİSESİ İLE BÜYÜLEDİ

Güzeller güzeli oyuncu Özge Törer, sosyal medya pozları ile beğeni rekorları kırıyor. Güzel ve kocaman yeşil gözleri ile hayran bırakan oyuncu, takipçileri için en güzel karelerini paylaşıyor.

Özge Törer'in paylaştığı karelere beğeni yağarken, kırmızı elbiseli ve bacak dekolteli fotoğrafı ise en beğenilen kare oldu.

Herkesin favorilerine eklediği fotoğrafa, "Bu ne güzellik Bala Hatun" , "Osman Bey görse kıskanır" tarzında yorumlar geldi.

İŞTE ÖZGE TÖRER'İN KIRMIZILI ELBİSELİ KARESİ