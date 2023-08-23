Kuruluş Osman'ın Bala'sı omuzlarını açtı, güzelliği sosya medyayı salladı! "Eşsiz bir parça" Özge Törer'in son paylaşımı, takipçilerinden beğeni ve yorumları beraberinde getirdi.

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Oyunculuk kariyerine Kuruluş Osman dizisiyle adım atan Özge Törer, beğeni topluyor.

Bala Hatun karakteriyle özdeşleşen Özge Törer, performansıyla izleyicileri ekrana kilitliyor.

1998 doğumlu oyuncu, kariyerini parlatırken bir yandan da güzelliği ile öne çıkıyor.

Sakin yapısı ve duru hali dikkat çeken Özge Törer, sosyal medyayı da aralıklarla kullanıyor.

Özge Törer'den yeni poz

Yaz tatilinden pozlarını paylayan Özge Törer, son karesiyle büyüledi.

Omuzlarını açıkta bırakan kombini ile gülümseyen Törer, takipçilerini hayran bıraktı.

Ünlü oyuncuya "Bu ne güzellik", "Geceyi aydınlattın", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.