Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer son pozlarıyla mest etti! "Hatun deyince sen" Oyuncu Özge Törer'in ödül töreninden verdiği pozlar, sosyal medyanın nabzını yükseltti.

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ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, yeni ve genç yetenekleri de sektöre kazandırdı. Bu isimlerden biri de Özge Törer oldu.

Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer beğeni topluyor.

Bala'dan cesur pozlar

Milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Özge Törer, davet pozlarıyla dikkat çekti.

Özge Törer'in siyah straplez elbisesi içindeki kareleri, takipçilerini mest etti.

Görenler, "Kuğu gibisin", "Güzel hatun", "İnanılmaz güzellik", "Güzeller güzeli Bala" tarzında yorumlar yaptı.