Kuruluş Osman'ın Bala'sı saçlarını savurdu, kuğu gibi pozlar verdi! "Maşallah Hatun" Özge Törer'i dizi kostümü dışında göre takipçileri, beğeni butonunu çökertti.

ensonhaber.com

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Özge Törer, izleyicileri ekrana kilitliyor.

"Bala Hatun" karakterini canlandıran Törer, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle dillere destan oluyor.

Instagram'da paylaşım yapan güzel oyuncu, takipçilerini mest etti.

Bala'ya bak sen

2 milyona yakın takipçisi olan Özge Törer, siyah elbisesiyle saçlarını savurdu.

Kuğu gibi poz veren Törer, zarafetiyle göz kamaştırdı.

24 yaşındaki Özge Törer'e Bala Hatun rolüne ithafen binlerce yorum geldi.

İşte o pozlar...