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    Kuruluş Osman'ın Bala'sı son karesiyle akılları aldı! 'Osman Bey çıldırtan güzellik'

    Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Bala Hatun karakteri ile beğenilen Özge Törer, paylaştığı son kare ile sevenlerini adeta büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 11:40
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    Kuruluş Osman'ın Bala'sı son karesiyle akılları aldı! 'Osman Bey çıldırtan güzellik'

    Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

    Bu hafta dizide Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun, İsmihan tarafından alıkonuldu. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düştü.

    Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile akıllara kazınan Özge Törer, Kuruluş Osman'ın en sevilen isimlerinden birisi.

    Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime'ye benzetilen ve ilk kez seyirci karşısına çıkan Törer, Burak Özçivit ile oldukça iyi bir uyum yakaladı.

    Doğallığı beğenildi

    24 yaşındaki Özge Törer, ekranda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar beğeni topluyor.

    Instagram'da en güzel karelerini paylaşan Özge Törer, son paylaşımıyla nefes kesti.

    Doğallığı ve sadeliğiyle öne çıkan güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

    Kuruluş Osman ın Bala sı son karesiyle akılları aldı! Osman Bey çıldırtan güzellik #1

    Kuruluş Osman ın Bala sı son karesiyle akılları aldı! Osman Bey çıldırtan güzellik #2

    Kuruluş Osman ın Bala sı son karesiyle akılları aldı! Osman Bey çıldırtan güzellik #3

    Kuruluş Osman ın Bala sı son karesiyle akılları aldı! Osman Bey çıldırtan güzellik #4


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