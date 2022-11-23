Kuruluş Osman'ın Bala'sı straplez dekoltesiyle parlayınca...'Hatun gibi hatun'

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, sosyal medya paylaşımlarıyla en güzel pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda da ilgiyle izleniyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizis, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan Özge Törer, beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

Bala Hatun'dan yeni pozlar

Dizide Bala Hatun'a hayat veren Törer, ekranda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar beğeni topluyor.

Instagram'da en güzel karelerini paylaşan Özge Törer, son paylaşımıyla nefes kesti.

Parlak straplez elbisesiyle boy gösteren güzel oyuncu, fiziği ve duru güzelliğiyle tam not aldı.