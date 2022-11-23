Petrol
85.91
-2.79%
Euro
19.2096
0.17%
Dolar
18.6265
0.11%
Altın
1.041
-0.03%
Borsa
4779
-0.03%
Bitcoin
315.067
4.99%
BTXN Coin
5.99
1.87%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Kuruluş Osman'ın Bala'sı straplez dekoltesiyle parlayınca...'Hatun gibi hatun'

    Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, sosyal medya paylaşımlarıyla en güzel pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman'ın Bala'sı straplez dekoltesiyle parlayınca...'Hatun gibi hatun'

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda da ilgiyle izleniyor.

    Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizis, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

    Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan Özge Törer, beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

    Bala Hatun'dan yeni pozlar

    Dizide Bala Hatun'a hayat veren Törer, ekranda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar beğeni topluyor.

    Instagram'da en güzel karelerini paylaşan Özge Törer, son paylaşımıyla nefes kesti.

    Parlak straplez elbisesiyle boy gösteren güzel oyuncu, fiziği ve duru güzelliğiyle tam not aldı.

    Kuruluş Osman ın Bala sı straplez dekoltesiyle parlayınca... Hatun gibi hatun #1

    Kuruluş Osman ın Bala sı straplez dekoltesiyle parlayınca... Hatun gibi hatun #2

    Kuruluş Osman ın Bala sı straplez dekoltesiyle parlayınca... Hatun gibi hatun #3

    Kuruluş Osman ın Bala sı straplez dekoltesiyle parlayınca... Hatun gibi hatun #4


    Yusuf Yazıcı terapi alıyor
    Futbol

    Yusuf Yazıcı terapi alıyor

    2021'de, yaklaşık 200 bin kişi AB'ye kaçak girdi
    Dünya

    2021'de, yaklaşık 200 bin kişi AB'ye kaçak girdi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir