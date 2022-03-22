Kuruluş Osman'ın Bala'sı taytını giydi, ayna karşısında poz verdi! Osman Bey görse kıskançlıktan delirir...

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, spor sonrası ayna karşısında verdiği pozla dikkati çekti. Törer'in paylaşımı, ''Osman Bey'i kıskançlıktan delirtir'' dedirtti.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizide Şeyh Edabalı'nın kızı, Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakteri dikkati çekiyor.

Sabırlı, iyi kalpli ve güzeller güzeli Bala Hatun'u ise genç oyuncu Özge Törer canlandırıyor.

Partneri Burak Özçivit ile yakaladıkları uyumla da beğeni toplayan Özge Törer, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

İLK PROJESİ KURULUŞ OSMAN OLDU

16 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.

İlk dizi deneyimini Kuruluş Osman ile yaşayan Törer, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor.

Gecelerde görüntülenmeyen güzel oyuncu, zaman zaman paylaştığı karelerle gündeme geliyor.

SON PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI

Birçok meslektaşının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan Özge Törer, yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Instagram'da yaklaşık 900 bin takipçiye sahip olan Törer, spor sonrası ayna karşısında verdiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Fit hali ve güzelliğiyle dikkati çeken güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Hayranları Törer'in paylaşımına, "Osman Bey görse kıskanır", "Bu ne güzellik", ''Osman Bey kıskançlıktan delirecek'' gibi yorumlarda bulundu.