Kuruluş Osman'ın Bala'sından cesur pozlar! "Hatun deyince de sen" Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer, duru güzelliğiyle beğeni toplayan pozlara imza atıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizis, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan Özge Törer, beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

Dizide Bala Hatun'a hayat veren Törer, ekranda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar beğeni topluyor.

Bala Hatun'dan cesur pozlar

Instagram'da en güzel karelerini paylaşan Özge Törer, her haliyle beğeniliyor.

24 yaşındaki Törer, fiziği ve duru güzelliğiyle tam not aldı.

Dizinin sıkı izleyicileri, ünlü oyuncunun fotoğraflarını beğenmeden geçmedi.