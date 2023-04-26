Kuruluş Osman'ın Bala'sından cesur pozlar!

ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizis, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan Özge Törer, beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

Dizide Bala Hatun'a hayat veren Törer, ekranda olduğu kadar sosyal medyada da bir o kadar beğeni topluyor.

Kuruluş Osman'ın Bala'sından cesur pozlar!

Bala Hatun'dan cesur pozlar

Instagram'da en güzel karelerini paylaşan Özge Törer, her haliyle beğeniliyor.

Kuruluş Osman'ın Bala'sından cesur pozlar!

24 yaşındaki Törer, fiziği ve duru güzelliğiyle tam not aldı.

Kuruluş Osman'ın Bala'sından cesur pozlar!

Dizinin sıkı izleyicileri, ünlü oyuncunun fotoğraflarını beğenmeden geçmedi.

Kuruluş Osman'ın Bala'sından cesur pozlar!
Kuruluş Osman'ın Bala'sından cesur pozlar!