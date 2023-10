Kuruluş Osman’ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesine yorum yağdı! "Kardeş misiniz" Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterini canlandıran Aslıhan Karalar, annesini paylaştı. Görenler "abla-kardeş" sandı.

ensonhaber.com

Oyunculuk kariyerine Şahinler Tepesi dizisi ile başlayan Aslıhan Karalar, kısa sürede adından söz ettirdi.

1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Karalar, 2017 Best Model of The World birincisi oldu.

Podyum deneyimini setlere taşıyan Aslıhan Karalar, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat veriyor.

Annesinin güzelliği

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez magazinin dikkatini çekti.

Aslıhan Karalar, annesiyle verdiği pozlarla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncunun annesini görenler onları abla-kardeş sandı.