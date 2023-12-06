Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarihi dizi Kuruluş Osman, 2019 yılından beri ATV'de yayınlanıyor.
5.sezona devam eden dizi, her bölümüyle nabızları yükseltmeyi başarıyor.
Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Çağrı Şensoy gibi isimlerin rol aldığı dizi, oyuncuların performanslarıyla gündemden düşmüyor.
Yeni sezonda yeni isimlerle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, "Gonca Hatun" ile dikkatleri çekti.
Alaeddin Bey'in gözdesi Gonca Hatun'a oyuncu Belgin Şimşek hayat veriyor.
Gonca Hatun'un güzelliği
Kostümlü halleriyle bile adından söz ettirmeyi başaran Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek, sosyal medyada göz kamaştırıyor.
Birbirinden cesur pozlara imza atan Şimşek, seyircilerin de gözdesi olmayı başarıyor.
2000 doğumlu ünlü oyuncunun güzelliği ve fiziği beğeni topluyor.
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