Kuruluş Osman'ın Hera'sı Feyza Sevil Güngör kimdir? İşte Feyza Sevil Güngör'ün biyografisi

Feyza Sevil Güngör, ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna 'Hera' karakteriyle dahil oldu. Peki Kuruluş Osman'ın Hera'sı Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Ayça karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Sevil Güngör, başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Feyza Sevil Güngör, dizide Hera karakteriyle izleyici karşısına çıkacak ve Burak Çelik'in hayat verdiği Göktuğ karakteriyle yakınlaşacak.

Peki Kuruluş Osman'ın Hera'sı Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Feyza Sevil Güngör'ün biyografisi...

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Feyza Sevil Güngör, 2020 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

İlk olarak Savaşçı dizisinde Ayça karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feyza Sevil Güngör, son olarak Misafir dizisinde yer almıştır.

Güngör, Kuruluş Osman dizisinde Prenses Hera karakterine hayat verecek.