Kuruluş Osman'ın Holofira'sı bakın kim çıktı! Ablası Aşk 101'in yıldızı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde Holofira karakteriyle dikkatleri çeken Duru Yazıcı, henüz 12 yaşında. Yazıcı'nın ablasının ünlü isim olduğunu öğrenenler, adeta şoke oldu.

ATV ekranlarında 3 sezondur soluksuz devam eden Kuruluş Osman dizisi, reytinglerdeki başarısını elinden bırakmadı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, her bölümde heyecanlı anlara sahne oluyor.

Dizide Nilüfer Hatun adını taşıyan Holofira, Orhan Gazi ile evlendirilmeden önce Bilecik Tekfuru'nun oğluyla nişanlı olduğu biliniyor.

Kuruluş Osman dizisinde Holofira karakterine Duru Yazıcı hayat veriyor.

Güzelliği ile dikkat çeken Duru Yazıcı'nın ablasının ise kendisinden daha ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlenen ve adını duyuran İpek Filiz Yazıcı, kardeşiyle herkesi şaşırttı.

Neredeyse ikiz sanılan Yazıcı kardeşlerin arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

2001 doğumlu İpek Filizi Yazıcı 21 yaşındayken, kardeşi Duru Yazıcı ise henüz 12 yaşında.

Kuruluş Osman dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Duru Yazıcı'nın ablasının yolundan gidip gitmeyeceği belli değil. Ancak kardeşleri görenler, güzellikleri karşısında adeta büyüleniyor.