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Kuruluş Osman'ın Holofira'sı objektifi açtı, dekoltesi mest etti! "Orhan Bey çıldıracak"

Kuruluş Osman'ın Holofira'sı objektifi açtı, dekoltesi mest etti! "Orhan Bey çıldıracak" Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi'nin eşi Holofira yani Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır, güzelliğiyle mest etti.