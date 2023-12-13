Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, her bölümde heyecanlı anlara sahne oluyor.
Oyuncularıyla dikkat çeken dizi, beğeni topluyor.
Dizide Nilüfer Hatun adını taşıyan Holofira karakterine Ecem Sena Bayır hayat veriyor.
1996 doğumlu Bayır, sosyal medyanın ilgi gören isimlerinden.
Ecem Sena Bayır güzelliği
Kuruluş izleyicilerinin de merceğinde olan başarılı oyuncu, pozlarıyla göz kamaştırıyor.
Destan ve Kardeşlerim dizilerinde izleyenlerin karşısına çıkan Ecem Sena Bayır, Destan dizisinde Günseli karakterini, Kardeşlerim dizisinde ise Afra karakterini canlandırdı.
Şimdilerde Nilüfer Hatun ile adından söz ettiren Ecem Sena Bayır, Instagram'a pozlarıyla damga vuruyor.
Cesur kareleri, binlerce övgü topluyor.