Kuruluş Osman'ın Malhun ve Bala'sından sosyal medyayı sallayan poz! 'Aranızda Osman Bey eksik'

Kuruluş Osman'ın Malhun ve Bala'sından sosyal medyayı sallayan poz! 'Aranızda Osman Bey eksik'

Kuruluş Osman dizisinde Bala'ya hayat veren Özge Törer ve Malhun'a hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy'un birlikte çektirdikleri fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizinin başrollerinde Burak Özçivit,Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer yer alıyor.

Aksiyon ve tarih dolu sahnelerle dikkati çeken dizide Burak Özçivit'in rol arkadaşı olan Törer Bala'ya Atiksoy ise Malhun'a hayat veriyor.

İki güzel ismin aynı dizide yer alması projenin başarısını artırırken, Burak Özçivit'le olan uyumları ise beğeniliyor.

Set dışında da oldukça iyi anlaştıkları ve yakın arkadaş oldukları görülen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer, Instagram'dan fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya dünyasına geç adım atan ancak kareleri ile beğenilen Özge Törer'in hikaye kısmından paylaştığı kare, herkesin dikkatini çekti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan Özge Törer'in karesine, "Aranızda Osman Bey'im eksik" tarzında yorumlar geldi.

Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ortak poz

Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un dizide Orhan'a hayat veren bebekle çektirdikleri poz, hayranlarından tam not aldı.

Dizinin Orhan'ını aralarına alan ve öpmeye doyamayan ikilinin hayranları bu karelere kayıtsız kalamadı.

Bolca yorum ve beğeni yapan hayranlar, Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Bey karakterine gönderme yaptı.

Birçok yorumun havada uçuştuğu sosyal medyada, "Osman Bey nerede?" , "Çok güzelsiniz" , "Hep iyi anlaşın" tarzında sorular geldi.