Euro
15.018
-3.28%
Dolar
13.2489
-3.09%
Altın
760.5
-2.34%
Borsa
1.857
2.64%
Bitcoin
775.200
2.81%
BTXN Coin
50.76
3.88%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    • Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim'in yıldızı...

    Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim'in yıldızı...

    ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Mari karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz'ın eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 19:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim'in yıldızı...

    Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz oldu. Dizide canlandırdığı Mari karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şeyma Korkmaz'ın hayatı, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

    EŞİ KARDEŞLERİM'İN YILDIZI ÇIKTI

    Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Korkmaz'ın özel hayatı araştırılmaya başlandı.

    Ünlü oyuncunun ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Orhan karakterine hayat veren Cüneyt Mete ile evli olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    İşte Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi...

    Kuruluş Osman ın Mari si Şeyma Korkmaz ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim in yıldızı... #1

    Kuruluş Osman ın Mari si Şeyma Korkmaz ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim in yıldızı... #2

    Kuruluş Osman ın Mari si Şeyma Korkmaz ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim in yıldızı... #3

    Kuruluş Osman ın Mari si Şeyma Korkmaz ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim in yıldızı... #4

    Kuruluş Osman ın Mari si Şeyma Korkmaz ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim in yıldızı... #5

    Kuruluş Osman ın Mari si Şeyma Korkmaz ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim in yıldızı... #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir