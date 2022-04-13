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    • Kuruluş Osman'ın Selvi Hatun'u dekolteli pozlarıyla 'Sen neymişsin' dedirtti! Siz bir de Instagram'da görün...

    Kuruluş Osman'ın Selvi Hatun'u dekolteli pozlarıyla 'Sen neymişsin' dedirtti! Siz bir de Instagram'da görün...

    Kuruluş Osman dizisinde Selvi Hatun karakterine hayat veren Zehra Yılmaz, Instagram'dan paylaştığı pozlarıyla herkesi şaşırttı. Diziden oldukça farklı görünen Yılmaz'ın cesur karelerine beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 22:11
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    Kuruluş Osman'ın Selvi Hatun'u dekolteli pozlarıyla 'Sen neymişsin' dedirtti! Siz bir de Instagram'da görün...

    1994 yılında dünyaya gelen Zehra Yılmaz, Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu.

    Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi alan Zehra Yılmaz, oyunculuğa Bodrum Masalı dizisiyle başladı.

    Daha sonra Kara Yazı, Cennetin Gözyaşları, Kimse Bilmez, Gençliğim Eyvah dizilerinde boy gösteren Yılmaz, Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Betül karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

    Yılmaz, şimdilerde başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Dizide Barkın Bey'n nişanlısı, Malhun Hatun'un kuzeni Selvi Hatun karaktarine hayat veren güzel oyuncu, performansıyla adından söz ettiriyor.

    Zehra Yılmaz'dan cesur pozlar

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplayan Zehra Yılmaz, sosyal medyada dizideki halinden oldukça farklı bir profil çiziyor.

    Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Yılmaz, göğüs dekolteli paylaşımlarıyla görenleri büyülüyor.

    Takipçileri, 27 yaşındaki güzel oyuncunun iddialı paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdırıyor.

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #1

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #2

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #3

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #4

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #5

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #6

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #7

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #8

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #9

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #10

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #11

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #12

    Kuruluş Osman ın Selvi Hatun u dekolteli pozlarıyla Sen neymişsin dedirtti! Siz bir de Instagram da görün... #13


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