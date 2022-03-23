Kuruluş Osman'ın Selvi Hatun'u nikahtan dönmüş! Eski aşkını gören İrem Derici'ye mesaj yağdırdı...

Kuruluş Osman dizisinde Selvi Hatun karakterine hayat veren Zehra Yılmaz'ın eski nişanlısı herkesi şoke etti. Ünlü bir şarkıcıyla nişanlanan Yılmaz, evliliğin kıyısından dönmüş..

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, yeni oyuncuları ile devam ediyor.

Burak Özçivit, Özge Törer Yıldız ve Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldığı dizi, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde karşımıza çıktı.

Dizide birbirinden kaliteli oyuncular yer alırken, son olarak Zehra Yılmaz kadrodaki yerini aldı.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Yılmaz'ın bir dönem birlik olduğu şarkıcı isim herkesi şaşırttı.

O isim şimdilerde İrem Derici ile aşk yaşayan Cem Belevi.. Üstelik Zehra Yılmaz ve Belevi çifti nikahın kıyısından dönmüş..

CEM BELEVİ - ZEHRA YILMAZ

Cem Belevi ve Zehra Yılmaz çifti, 3 yılın ardından ayrılmaya karar verdi. Evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir şekilde ayrılan ikili, herkesi şaşırttı.

Hatta sonradan konu hakkında açıklama yapan Zehra Yılmaz ,"Ayrılık konusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu.

Her iki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Barışma söz konusu olamaz kesinlikle" dedi.