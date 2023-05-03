Kuruluş Osman'ın validesi İsmihan Hatun güneş banyosunda! "Gözler bal, kaşlar yay" Kuruluş Osman dizisinin Valide Sultan'ı İsmihan Hatun'u canlandıran Deniz Barut, güneş karşısında verdiği pozlarla beğeni topladı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizis, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan Deniz Barut, izleyicilerin beğenisini topladı.

Güzelliği dillerde

Valide Sultan İsmihan Hatun'u canlandıran Barut, performansı kadar güzelliğiyle de nefes kesti.

40 yaşındaki oyuncu, doğal haliyle sosyal medyada like üstüne like aldı.

Güneş karşısında birbirinden güzel pozlar veren Deniz Barut, takipçilerini mest etti.

Dizinin izleyicileri ise, "Çok güzelsin validem", "Sultanım", "Maşallah", "Bal gözlü" gibi yorumlar yaptı.