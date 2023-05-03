Kuruluş Osman'ın validesi İsmihan Hatun güneş banyosunda!

ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizis, kadrosundaki oyuncularla dikkat çekiyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte yer alan Barut, izleyicilerin beğenisini topladı.

Kuruluş Osman'ın validesi İsmihan Hatun'u güneş banyosunda!

Güzelliği dillerde

Valide Sultan İsmihan Hatun'u canlandıran Barut, performansı kadar güzelliğiyle de nefes kesti.

Kuruluş Osman'ın validesi İsmihan Hatun'u güneş banyosunda!

40 yaşındaki oyuncu, doğal haliyle sosyal medyada like üstüne like aldı.

Kuruluş Osman'ın validesi İsmihan Hatun'u güneş banyosunda!

Güneş karşısında birbirinden güzel pozlar veren Deniz Barut, takipçilerini mest etti.

Kuruluş Osman'ın validesi İsmihan Hatun'u güneş banyosunda!

Dizinin izleyicileri ise, "Çok güzelsin validem", "Sultanım", "Maşallah", "Bal gözlü" gibi yorumlar yaptı.

Kuruluş Osman'ın validesi İsmihan Hatun güneş banyosunda!