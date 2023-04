Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit bakın nasıl ünlü olmuş! Duyan kulaklarına inanamıyor ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı. Kariyerine nasıl başladığını duyanlar kulaklarına inanamadı. Bakın 20 yaşında nasıl fark edilmiş...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, şimdilerde ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veriyor.

Muhteşem Yüzyıl, Çalı Kuşu, Kara Sevda gibi başarılı yapımlarda rol alan Burak Özçivit, hem oyunculuğu hem de karizmasıyla kendine hayran bırakıyor.

2015 yılında Aşk Sana Benzer filminde rol alan Burak Özçivit, başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile aşk yaşamaya başladı.

29 Haziran 2017 yılında nikah masasına oturan çiftin 2 yıl sonra oğulları Karan dünyaya geldi.

Daha sonra çiftin yaklaşık 3 ay önce ikinci oğulları dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Kerem ismini verdi.

Ailesiyle mutlu bir hayat sürdüren Burak Özçivit'in yıllar önce nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı.

Diğer ünlülerden bambaşka bir ünlü olma hikayesi olan Burak Özçivit, bakın 20 yaşında nasıl fark edilmiş...

Çöpten çıkan fotoğraflar hayatını değiştirmiş

Burak Özçivit’in babası yıllar önce ünlü oyuncudan gizli olarak fotoğraflarını Best Model yarışmasına göndermiş. Karizmasıyla adından söz ettiren Özçivit’in fotoğrafları seçici kurul tarafından çöpe atılmış.

Ardından çöpe atılan fotoğrafları gören organizatörler ünlü oyuncuyu listeye eklemiş. Böylelikle 2004 yılındaki Best Model yarışmasında gelecek vaad eden model seçildi.

Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başladı. 2005 yılında Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılan Burak Özçivit, Best Model seçildi.

İlk oyunculuk deneyiminde ise 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide Ömer adlı karakteri canlandırdı.