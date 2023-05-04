Kuruluş Osman'ın yıldızları evliliğe ilk adımı attı! Cerkutay ve Aygül'ün aşkı sosyal medyayı salladı..

Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol alan Buse Arslan ve Çağrı Şensoy aile arasında düzenlenen bir tören ile evliliğe ilk adımı attı.
Buse Arslan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü oyuncunun paylaştığı kareler takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Birçok projede rol alarak hafızalarda yer edinen Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'ın söz fotoğraflarına övgü dolu yorumlar yapıldı. Takipçileri ünlü çifte mutluluklar dileyen yorumlarda bulundular..
İşte Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'un söz töreninden kareler..