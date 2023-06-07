Kuruluş'un Alçiçek Hatun'u yeşil gözleri ve fiziğiyle nefes kesti! "Aktemur delirecek" Kuruluş Osman dizisinin güzel yıldızı Miray Akar, sosyal medya hesabındaki pozlarıyla dikkat çekti.

Güneşin Kızları, Bizim Hikaye, Zümrüdüanka, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Ah Nerede gibi yapımlarla beğeni toplayan genç oyuncu Miray Akay, şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle adından söz ettiriyor.

Türk bir baba ve Ukraynalı bir annenin kızı olan Miray Akay, sosyal medyada Miraslava Kostyeva adını kullanıyor.

2000 yılında Ukrayna'da dünyaya gelen Akay, Türkiye'de kariyerine devam ediyor.

Ukraynalı Alçiçek

Kuruluş Osman dizisinde Alçiçek Hatun karakterine hayat veren Miray Akay, aynı zamanda güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Instagram hesabını aktif kullanan Akar, birbirinden güzel pozlara imza attı.

Yeşil gözleri ve kusursuz fiziği ile beğeni toplayan güzel oyuncu, izleyicilerden tam not aldı.