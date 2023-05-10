ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Kuruluş Osman, aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer alıyor.
Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, dizide Malhun Hatun karakterine hayat veriyor.
Başarılı performansı ile hayranlarının beğenisini kazanan Atiksoy, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Malhun Hatun'dan pozlar
Beyaz teni, duru güzelliği ve fiziği ile beğeni toplayan Atiksoy, beyazlar içinde poz verdi.
Ceketini açarak saçlarını savuran güzel oyuncu, beğeni topladı.
İşte Kuruluş'un Malhun Hatun'un son pozları...