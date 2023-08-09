ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, şimdilerde sezon arasında...
Dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer alıyor.
Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, dizide Malhun Hatun karakterine hayat veriyor.
Başarılı performansı ile hayranlarının beğenisini kazanan Atiksoy, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Yaz pozları
Sıcak havaların tadını çıkaran güzel oyuncu, pozlarıyla da adından söz ettirdi.
Sırt dekoltesiyle objektif karşısında geçen Yıldız Çağrı Atiksoy, izleyicilerin beğeni yağmuruna tutuldu.