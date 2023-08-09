Kuruluş'un Malhun Hatun'u sırt dekoltesiyle güneşe döndü, nefesler kesildi!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, şimdilerde sezon arasında...

Dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer alıyor.

Güzel Yıldız Çağrı Atiksoy, dizide Malhun Hatun karakterine hayat veriyor.

Başarılı performansı ile hayranlarının beğenisini kazanan Atiksoy, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Yaz pozları

Sıcak havaların tadını çıkaran güzel oyuncu, pozlarıyla da adından söz ettirdi.

Sırt dekoltesiyle objektif karşısında geçen Yıldız Çağrı Atiksoy, izleyicilerin beğeni yağmuruna tutuldu.

Kuruluş'un Malhun Hatun'u sırt dekoltesiyle güneşe döndü, nefesler kesildi!
Kuruluş'un Malhun Hatun'u sırt dekoltesiyle güneşe döndü, nefesler kesildi!