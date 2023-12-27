Kuş Uçuşu 3. sezon gelecek mi, ne zaman? Kuş Uçuşu yeni bölüm tarihi... İkinci sezonunda iddialı bir final yapan Kuş Uçuşu dizisi, seyircisini merak ettirdi. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak gibi isimlerin rol aldığı Kuş Uçuşu'nun 3. sezonuna dair detaylar araştırılıyor.

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Ay Yapım imzalı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı internet dizisi Kuş Uçuşu, Z ve Y kuşağı arasındaki çatışmayı anlatıyor.

Netflix'te yayınlanan dizi, 2. sezonuyla da adından söz ettirdi.

8 bölümlük sezonda Lale Kıran ve Aslı Tuna çekişmesi gözler önüne serildi.

Eşiyle ayrılan ve aşkına dönen Lale tam rahata erdiğini düşünürken, cinsel görüntülerinin yayıldığı haberiyle yıkıldı.

Oldukça heyecanlı bir final yapan Kuş Uçuşu, izleyicilerin nefesini kesti.

Diziyi bir solukta bitirenlerin en merak ettiği konu ise Kuş Uçuşu 3. sezon gelecek mi...

Peki Kuş Uçuşu 3. sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

3. sezon gelecek mi

Lale ve Aslı'nın hikayesinin devam edeceği izlenimini veren dizide yeni sezon beklentisi oluştu.

Üçüncü sezon sinyalleri veren Kuş Uçuşu'ndan resmi bir açıklama gelmese de, 2024 için umutlu olunabilir.