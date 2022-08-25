Küslerdi! O isim apar topar İbrahim Tatlıses'in yanına koştu... 'İşte vefa be'

İbrahim Tatlıses'in küs olduğu olduğu Ahmet Tatlıses, kaza haberini duyunca olay yerine geldi. Küs olan oğlunun olay yerine koşması, herkesi duygulandırdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı.

İbrahim Tatlıses'in kızının da yanında olduğu söylenirken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses ve yanındaki 2 kişiyi kurtarmak için, ekipler büyük çaba harcadı.

Tatlıses ve yanındaki iki kişi kurtarılırken, Elif Ada'nın ünlü türkücünün yanında olmadığı öğrenildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan ve hastaneye götürülen İbrahim Tatlıses'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

Video paylaşan ve akşam sahnede olacağını söyleyen Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, kaza haberini duyar duymaz olay yerine koştu.

MYNET'ten MAHMUT EKİNCİ'nin haberine göre; babasıyla küs olan Ahmet Tatlıses, olayın ardından apar topar bölgeye gitti ve yardım etmek için elinden geleni yaptı.

Ahmet Tatlıses babasının yanına koştu

Ahmet Tatlıses'in de Bodrum'da yazlık bir evi olduğu kaza sırasında o bölgede olduğu ortaya çıktı. Babasının geçirdiği trafik kazasını öğrenir öğrenmez apar topar yola çıkan Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarında da yer aldı.

İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, oğlu Ahmet Tatlıses de hastane önünde açıklama yaptı. Tatlı, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza.

Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi.

Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın." dedi.