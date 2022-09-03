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    Kusursuz Kiracı 2. bölüm 2. fragmanı: Bir apartmandan daha fazlası...

    FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kusursuz Kiracı'dan yeni fragman geldi. Dizinin yayınlanan son fragmanı, heyecan dolu anlara sahne oldu.
    • 03.09.2022 - 13:03
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    Kusursuz Kiracı 2. bölüm 2. fragmanı: Bir apartmandan daha fazlası...

    MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kusursuz Kiracı, ikinci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

    Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati üzerine çeken Kusursuz Kiracı, yeni bölümünde de izleyenleri heyecanlandıracak.

    Yazar Nermin Yıldırım’a ait “Ev” romanındaki “Evi Yak” öyküsünden esinlenilen dizi, korku ve gerilimi sonuna kadar hissettiriyor.

    Yayınlanan fragmanda da gerilimin yükseldiği görülürken, Melisa Döngel ve Dilan Çiçek Deniz'in sahneleri ilgi gördü.

    Manolya'ya hayat veren Dilan Çiçek Deniz, peşinde kimin olduğunu öğrenmeye çalışırken ona Melisa Döngel'in hayat verdiği Leyla yardım edecek. İşte Kusursuz Kiracı 2. bölüm 2. fragmanı....

    Kusursuz Kiracı 2. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Kusursuz Kiracı 2. bölüm 2. fragmanı: Bir apartmandan daha fazlası... #1


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