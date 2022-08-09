Kusursuz Kiracı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! 'Bir cinayeti nasıl çözersin'

Kusursuz Kiracı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! 'Bir cinayeti nasıl çözersin'

FOX TV'nin yeni dizisi Kusursuz Kiracı, bomba gibi kadrosuyla izleyenleri ekrana kilitlemek için gün sayıyor.

Yaz sezonunun sonlarına yaklaşırken, yeni sezonda başlayacak olan diziler de kendini göstermeye başladı.

Bunlardan biri de Türk dizisi Kusursuz Kiracı oldu.

"Kusursuz Kiracı", FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Yapımcılığını MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve Nermin Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı "Kusursuz Kiracı", izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Dizi, güçlü kadrosuyla da ön plana çıkıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Dilan Çiçek Deniz'le beraber Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Dizinin konusu nedir?

Bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkileri konu alacak dizide, iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri çekecek.

Mona ve Yakup karakterlerinin hikayesinin gençleri de etkilemesi bekleniyor.

Kusursuz Kiracı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da çekilen dizinin ne zaman başlayacağı net olarak açıklanmasa da Eylül 2022'de başlayacağı ön görülüyor.

İşte, yeni dizi Kusursuz Kiracı'nın ilk fragmanı...

Kusursuz Kiracı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı