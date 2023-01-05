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    Küvete girmeden önce poz verdi! Aleyna Tilki yine sınırları zorladı... 'Süt gibisin'

    Ses tellerinin yırtıldığını açıklayan Aleyna Tilki, bir süre sahnelerden uzak kalacak. Dinlenmeye çekilen Tilki, banyoda küvete oturarak poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 17:13
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    Küvete girmeden önce poz verdi! Aleyna Tilki yine sınırları zorladı... 'Süt gibisin'

    Ünlü popçu Aleyna Tilki, yine pozlarıyla gündemde...

    14 yaşında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla milyonlara adını duyurdu.

    Magazine malzeme vermekten vazgeçmeyen Aleyna Tilki, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Şarkıları kadar açıklamaları ve paylaşımları ile de gündeme gelen Tilki, bu sefer banyoya girdi.

    Küvetten paylaştı

    Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Aleyna Tilki, mini pijamasıyla küvete oturdu.

    22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin iddialı kareleri, takipçilerini mest etti.

    Küvete girmeden önce poz verdi! Aleyna Tilki yine sınırları zorladı... Süt gibisin #1

    Küvete girmeden önce poz verdi! Aleyna Tilki yine sınırları zorladı... Süt gibisin #2

    Küvete girmeden önce poz verdi! Aleyna Tilki yine sınırları zorladı... Süt gibisin #3


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