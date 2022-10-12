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    • KUZENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ÇIKTI! Zehra Güneş Survivor'ın sevilen ismi ile kuzen çıktı! Görenler inanamadı!

    KUZENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ÇIKTI! Zehra Güneş Survivor'ın sevilen ismi ile kuzen çıktı! Görenler inanamadı!

    Zehra Güneş'in kuzeninin Survivor yarışmacısı çıkması sosyal medyada uzun süre gündem oldu.İşte milli voleybolcumuz Zehra Güneş'in kuzeni..
    • 12.10.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 16:00
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    KUZENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ÇIKTI! Zehra Güneş Survivor'ın sevilen ismi ile kuzen çıktı! Görenler inanamadı!

    A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı isimlerinden Zehra Güneş'in Survivor yarışmacısı ile kuzen çıkması sosyal medyada gündem oldu.

    Başarılı voleybolcunun Survivor'ın sevilen isimlerin olan o yarışmacıyla kuzen olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    KUZENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ÇIKTI! Zehra Güneş Survivor ın sevilen ismi ile kuzen çıktı! Görenler inanamadı! #1

    Milli takımımızın başarılı isimlerinden Zehra Güneş güzelliği ile de sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

    Zehra Güneş son olarak kuzeninin Survivor yarışmacısı çıkmasıyla gündeme geldi.Sosyal medyada Zehra Güneş'in kuzenini görenler gözlerine inanamadı.

    Survivor yarışmacısı kuzeni çıktı

    Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın başarılı isimlerinden Berkan Karabulut olduğu ortaya çıktı.Berkan Karabulut Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında oynadığı ABD maçını tribünden takip ederek kuzenin destek oldu.

    KUZENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ÇIKTI! Zehra Güneş Survivor ın sevilen ismi ile kuzen çıktı! Görenler inanamadı! #2

    Berkan Karabulut'un maç sonu instagramdan paylaştığı hikaye ile ikilinin kuzen olduğu anlaşıldı.İşte o kare..

    KUZENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ÇIKTI! Zehra Güneş Survivor ın sevilen ismi ile kuzen çıktı! Görenler inanamadı! #3


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