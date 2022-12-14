Kuzenlerim dizisinin Ece'si son haliyle şaşırttı! 'İnsan biraz yaşlanır'

"Kuzenlerim" dizisindeki "Ece" karakterini oynayan Sevinç Erbulak'ın son hali, görenleri hayrete düşürdü. Yıllara meydan okuyan Erbulak, "hiç yaşlanmamış" dedirtti.

Üç kuzenin okuma macerasıyla İstanbul’a gelmelerini ve burada bir arada yaşarken başlarından geçen acı-tatlı olayları anlatan 'Kuzenlerim' dizisi TRT ekranlarında yayınlandı.

Başrollerini Sevinç Erbulak, Ayşegül Ünsal ve Çiçek Dilligil'in paylaştığı dizi, hikaye ve kurgusuyla 2000'li yıllara damga vurdu.

Dizide "Ece" karakterini canlandıran Seviç Erbulak, şimdiki haliyle merak konusu oldu.

Kuzenlerim dizisinin Ece'si şimdi nerede, ne yapıyor? İşte Sevinç Erbulak'ı son hali...

Sahne tozu yuttu

Füsun Erbulak ve Altan Erbulak gibi tiyatrocu bir anne babanın kızı olarak doğan Sevinç Erbulak, ailesinin izinden gitti.

Birçok dizi ve tiyatroda rol alan Sevinç Erbulak, asıl çıkısını Süper Baba dizisiyle yakaladı.

Ardından Kuzenlerim dizisindeki Ece rolüyle kendini iyice sevdiren Erbulak, tiyatro çalışmalarına devam etti.

2014 yılında ablası, yeğeni Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile ''Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'' adlı bir okul açmış ve bu okulda tiyatro ve sahne sanatları eğitimi vermeye başladı.

Yaşlanmayı unuttu

Sevinç Erbulak'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu, "yıllar teğet geçmiş" dedirtti.

İşte Kuzenlerim'in Ece'si Sevinç Erbulak'ın son hali...